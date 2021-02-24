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    Тухель: «Челси» не давал «Атлетико» продохнуть

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги первого матча с «Атлетико» (1:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Превосходный результат, чудесный гол. Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды — это основа для больших побед.

    Мы понимали, что соперник готов "страдать" ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача вскрыть оборону "Атлетико" — одна из сложнейших», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

    Ответная игра состоится 17 марта.

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