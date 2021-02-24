Тухель: «Челси» не давал «Атлетико» продохнуть

Главный тренерподвел итоги первого матча с(1:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Превосходный результат, чудесный гол. Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды — это основа для больших побед.

Мы понимали, что соперник готов "страдать" ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача вскрыть оборону "Атлетико" — одна из сложнейших», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 17 марта.