Суонси — Ковентри Сити прямая трансляция 24.02.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Суонси» занимает 3 место с 56 очками, «Ковентри Сити» — 21 место с 34 очками.

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Суонси» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Суонси»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Суонси» — «Ковентри Сити». Коэффициент ставки — 1.93.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Суонси» — «Ковентри Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Суонси» и «Ковентри Сити» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.