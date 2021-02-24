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    Симеоне: Игра была равная, но «Челси» свой шанс не упустил

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Нельзя изменить ход игры после того, как она уже завершена. Поэтому мы и любим футбол. Мы неплохо контролировали ход игры, но, возможно, немного терялись, когда сами получали мяч. "Челси" играет очень подвижно, но нам удалось сбивать его ход. Но у них есть такие футболисты, как Жиру. И другие мощные орудия атаки. Возможно, нам стоит поработать над владением мячом.

    Обе команды проделали большую работу. Моментов было совсем немного, но соперник свой шанс не упустил. В остальном положение было равным. Мы хорошо оборонялись, выдвигались вперед, создавали что-то впереди. Второй тайм получился абсолютно равным. И ни одному из вратарей даже не представился момент, чтобы сделать запоминающийся сэйв.

    Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграем в первом матче с минимальным счетом, то я бы согласился на такой вариант. Ответный матч будет очень сложным, но то же можно сказать про любой поединок в Лиге чемпионов. Мы должны пройти этот извилистый путь», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится 17 марта.

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