Промес: Я просто хочу снова играть важную роль в команде

Вернувшийся в «Спартак»дал интервью касательно своего перехода и рассказал о целях.

«Я просто хочу снова играть важную роль в команде и регулярно выходить на поле. Конечно, я держу в уме чемпионат Европы. Меня постоянно вызывали в сборную Нидерландов, я был частью команды, пробившейся на Евро, но только главному тренеру принимать решения по составу.

Я просто должен чувствовать, что готов, осознавать, что вернулся в свой игровой ритм, а моя форма возвращается. У меня нет сомнений по поводу своего места в сборной», — цитирует Промеса Voetbal International.