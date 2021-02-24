Облак: У «Атлетико» еще есть ответный поединок

Голкипервысказался после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против(0:1).

«Таков футбол. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь… У нас все еще есть ответный поединок, поэтому надо не вешать нос. Сейчас все мысли заняты только желанием отыграть отставание. В последнее время многое работает против нас. Переживаем не лучший момент, но все исправится. Надо сохранять позитивный настрой. Сезон долгий, в нем случаются тяжелые отрезки. Но мы должны показать силу и сплоченность своего коллектива.

Всегда стоит задача хорошо сыграть в обороне, каким бы ни был в целом план на матч. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. В раздевалке я видел в глазах каждого из нас уверенность в завтрашнем дне. Все только и думают о том, чтобы победить в ответном матче», — цитирует Облака сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет 17 марта в Лондоне.