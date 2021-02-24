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    Ним — Лорьян: смотреть онлайн трансляцию 24.02.2021

    Ним — Лорьян: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол Лига 1 Ним Лорьян Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Ним» — «Лорьян» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лорьян» — «Ним» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ним» — «Лорьян».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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