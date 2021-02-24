Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей: смотреть онлайн трансляцию 24.02.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 4 место с 54 очками, «Шеффилд Уэнсдей» — 20 место с 34 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Брентфорд» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент ставки — 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Брентфорд»).

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