ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ«Ливерпуль» достиг нового дна
  • 17:55
    • «Барселона» упустила победу над «Кадисом»
  • 16:57
    • «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом»
  • 15:16
    • Матч «Уфа» — «Урал» перенесен из-за холодной погоды
  • 13:40
    • Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open
  • 18:58
    • «Интер» разгромил «Милан», Лаутаро оформил дубль
    Все новости спорта

    «Интер» разгромил «Милан», Лаутаро оформил дубль

    «Милан» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Миланом» (3:0) в матче 23-го тур чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот «Милана».

    На 57-й минуте убежал «Интер» в контратаку, Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание замкнул.

    А на 66-й минуте Лукаку подхватил мяч в центре поля, на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма не дотянулся.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Интер 0:3
    Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (5'), 0:2 Лаутаро Мартинес (57'), 0:3 Ромелу Лукаку (66') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Сандро Тонали (Суалихо Мейте, 67'), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Алексис Салемакерс (Рафаэл Леау, 67'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович (Самуэль Кастильехо, 75') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Эшли Янг, 83'), Иван Перишич (Маттео Дармиан, 78'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 86'), Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 78'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 79') Предупреждения: Симон Кьер (12'), Ашраф Хакими (22'), Алексис Салемакерс (56')

    Таким образом у «Интера», идущего на первом месте, теперь 53 очка, а у идущего вторым «Милана» — 49.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ обыграть «Монако»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Арсенал» и «Манчестер Сити» поскупятся на голы?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Южное дерби будет нерезультативным?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    34.58
  • Суперэкспресс 20-21 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Аякс — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры