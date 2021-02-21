«Милан» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Миланом» (3:0) в матче 23-го тур чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Лукаку сместился на правый край и вырезал подачу во вратарскую, Лаутаро оторвался от опекуна и головой послал мяч в верхний угол ворот «Милана».

На 57-й минуте убежал «Интер» в контратаку, Эриксен сделал передачу в штрафную, Перишич прострелил в центр, а Лаутаро в касание замкнул.

А на 66-й минуте Лукаку подхватил мяч в центре поля, на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот — Доннарумма не дотянулся.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Интер 0:3 Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (5'), 0:2 Лаутаро Мартинес (57'), 0:3 Ромелу Лукаку (66') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Сандро Тонали (Суалихо Мейте, 67'), Хакан Чалханоглу, Анте Ребич, Алексис Салемакерс (Рафаэл Леау, 67'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович (Самуэль Кастильехо, 75') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Эшли Янг, 83'), Иван Перишич (Маттео Дармиан, 78'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 86'), Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 78'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 79') Предупреждения: Симон Кьер (12'), Ашраф Хакими (22'), Алексис Салемакерс (56')

Таким образом у «Интера», идущего на первом месте, теперь 53 очка, а у идущего вторым «Милана» — 49.