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    Кальяри — Торино прямая трансляция 19.02.2021, смотреть онлайн

    Кальяри — Торино: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Кальяри Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Кальяри» — «Торино» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Торино» — «Кальяри» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кальяри — Торино.

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