Почеттино: Мбаппе — один из лучших игроков в мире

Главный тренерподвел итоги первого матча с(4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с Монако, и уже сейчас мы думаем о нем.

В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но мы не должны останавливаться. Надо продолжать работу, чтобы мы могли прибавлять. Мы должны выработать наш собственный почерк.

Верратти очень хорошо читает игру. Он позволяет нам выходить из обороны так, чтобы мы могли удачно начинать атаки. Он может усердно работать и создавать возможности в нападении. Это отличный игрок в моем понимании. Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки

Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.