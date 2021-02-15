Малком выбыл из-за травмы на длительный срок

Полузащитник «Зенита»пропустит из-за травмы колена больше месяца.

Бразильский футболист повредил связки коленного сустава в товарищеской игре против сборной Иордании (1:0).

«Медицинский и тренерский штабы "Зенита" приняли решение, что Малком начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов команды.

Сроки первого периода восстановления оцениваются в 4 недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.