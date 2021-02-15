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    Гремио — Сан-Паулу прямая трансляция 15.02.2021, смотреть онлайн

    Гремио — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Гремио» — «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Гремио» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гремио» — «Сан-Паулу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

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