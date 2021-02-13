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    ПСЖ — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

    ПСЖ — Ницца: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Лига 1 ПСЖ Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «ПСЖ» — «Ницца» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Ницца» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.81.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ницца».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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