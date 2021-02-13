ПСЖ — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

Последний матч между собой: «Ницца» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.81.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «ПСЖ»).
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