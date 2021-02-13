ПСЖ — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ницца» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.81.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:3 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Ницца».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.