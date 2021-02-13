Манчестер Сити — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.26.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

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