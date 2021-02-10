Суонси — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Манчестер Сити» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Суонси» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Суонси — Манчестер Сити.

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