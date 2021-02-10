ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 16:37
    • У Юргена Клоппа умерла мать
  • 16:20
    • Головин в запасе «Монако» на матч Кубка Франции
  • 12:50
    • «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ, футболист может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    Семак: Хотелось бы уехать тренировать в Европу

    Футбол Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет поработать в Европе.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно.

    Никогда не было такого желания — выйти и сыграть конкретно против какого-то футболиста. Конечно, есть игроки, такие как Зидан и Месси, обладающие футбольным талантом, и за ними интересно смотреть непосредственно на футбольном поле.

    Конечно, бывает такое, что ругаю команду, думаю, что все мертвые, никто не бегает. Но это не конкретно по отношению к кому-то. Но иногда понимаешь, что можно было сыграть по-другому», — сказал Семак на передаче «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Ракитич «Севилье» одолеть «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Ириски» со «шпорами» оживятся после перерыва?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Крейчикова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры