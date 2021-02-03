Штутгарт — Боруссия М: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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