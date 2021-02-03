Ротерхэм Юнайтед — Дерби Каунти: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.02.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Ротерхэм Юнайтед» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Дерби Каунти»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротерхэм Юнайтед» — «Дерби Каунти».

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