Ренн — Лорьян: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.02.2021

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Ренн» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Лорьян». Коэффициент ставки — 2.08.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ренн»).
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