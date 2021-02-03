ПСЖ — Ним: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

Последний матч между собой: «Ним» — «ПСЖ» 0:4 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Ним». Коэффициент ставки — 1.68.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:0 (победит «ПСЖ»).
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