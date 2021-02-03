Монако — Ницца: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Ницца» — «Монако» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Монако»).

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