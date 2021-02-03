Метц — Монпелье: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Метц» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Метц» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Метц»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Метц» — «Монпелье».

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