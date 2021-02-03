Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.85.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

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