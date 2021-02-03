Лидс — Эвертон: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.02.2021

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Лидс» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 2.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лидс»).
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