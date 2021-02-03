Ланс — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция 03.02.2021

Последний матч между собой: «Марсель» — «Ланс» 0:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Марсель»).
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