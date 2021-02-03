Фулхэм — Лестер: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Лестер». Коэффициент ставки — 1.94.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Лестер».

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