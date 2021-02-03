Брентфорд — Бристоль Сити: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Брентфорд» 0:4 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Бристоль Сити». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брентфорд»).

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