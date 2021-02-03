Бордо — Лилль: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Бордо» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бордо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бордо — Лилль.

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