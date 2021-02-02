Вулверхэмптон — Арсенал Лондон: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон».

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