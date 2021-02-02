Вердер — Гройтер Фюрт: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.02.2021

Последний матч между собой: «Вердер» — «Гройтер Фюрт» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вердер» — «Гройтер Фюрт». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вердер»).
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