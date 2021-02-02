Спорт Ресифи — Фламенго: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.02.2021

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Спорт Ресифи» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фламенго»).

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