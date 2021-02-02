Слуцкий назвал трансфер Мусаева очень важным для «Рубина»

Главный тренер «Рубина»оценил трансфер полузащитникаи рассказал об ожиданиях от его игры.

Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» 29 января. Стороны заключили пятилетний контракт.

«По Мусаеву у нас было достаточно информации, когда мы его подписывали.

Я уверен, что это прям очень важное для нас подписание, не на завтра. Он уже сегодня будет конкурировать за место в основном составе.

В середине поля у нас самая высокая конкуренция: Йевтич, Ин Бом, Шатов, Абильдгор, Сайто, Мусаев.

Но ему под силу выиграть эту конкуренцию за счет уровня мастерства и за счет того, что он обладает комплексом нужных качеств», — сказал Слуцкий «Спорт-экспрессу».