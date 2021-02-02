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    Слуцкий назвал трансфер Мусаева очень важным для «Рубина»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил трансфер полузащитника Леона Мусаева и рассказал об ожиданиях от его игры.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» 29 января. Стороны заключили пятилетний контракт.

    «По Мусаеву у нас было достаточно информации, когда мы его подписывали.

    Я уверен, что это прям очень важное для нас подписание, не на завтра. Он уже сегодня будет конкурировать за место в основном составе.

    В середине поля у нас самая высокая конкуренция: Йевтич, Ин Бом, Шатов, Абильдгор, Сайто, Мусаев.

    Но ему под силу выиграть эту конкуренцию за счет уровня мастерства и за счет того, что он обладает комплексом нужных качеств», — сказал Слуцкий «Спорт-экспрессу».

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