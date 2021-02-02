«Рубин» — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

Станислав Черчесов на трибуне
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла в Белеке, завершилась со счетом 2:2.
У казанской команды отличились Джордже Деспотович (21 минута) и Дарко Йевтич (45+2).
Подмосковная команда ответила дублем Резиуана Мирзова (54 и 72).
За игрой вживую наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В еще одном контрольном матче в Турции футболисты московского «Динамо» обыграли черногорский «Рудар» — 3:1.
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Динамо — Рудар Плевля 3:1
Голы: 1:0 Konstantin Tyukavin (72'), 2:0 Konstantin Tyukavin (81'), 3:0 Konstantin Tyukavin (83'), 3:1 Danin Talovic (85')
Хет-трик у «бело-голубых» оформил Константин Тюкавин (72, 81 и 82). У «Рудара» забил Хрвое Ризванович (84).