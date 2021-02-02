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    «Рубин» и «Химки» сыграли вничью, «Динамо» обыграло «Рудар»

    «Рубин» — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Рубин» сыграл вничью с «Химками» в контрольном матче на сборе в Турции.

    Станислав Черчесов на трибуне
    Станислав Черчесов на трибуне

    Встреча, которая прошла в Белеке, завершилась со счетом 2:2.

    У казанской команды отличились Джордже Деспотович (21 минута) и Дарко Йевтич (45+2).

    Подмосковная команда ответила дублем Резиуана Мирзова (54 и 72).

    За игрой вживую наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    В еще одном контрольном матче в Турции футболисты московского «Динамо» обыграли черногорский «Рудар» — 3:1.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Динамо — Рудар Плевля 3:1
    Голы: 1:0 Konstantin Tyukavin (72'), 2:0 Konstantin Tyukavin (81'), 3:0 Konstantin Tyukavin (83'), 3:1 Danin Talovic (85')

    Хет-трик у «бело-голубых» оформил Константин Тюкавин (72, 81 и 82). У «Рудара» забил Хрвое Ризванович (84).

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