«Рубин» — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, которая прошла в Белеке, завершилась со счетом 2:2.

У казанской команды отличились Джордже Деспотович (21 минута) и Дарко Йевтич (45+2).

Подмосковная команда ответила дублем Резиуана Мирзова (54 и 72).

За игрой вживую наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В еще одном контрольном матче в Турции футболисты московского «Динамо» обыграли черногорский «Рудар» — 3:1.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Динамо — Рудар Плевля 3:1 Голы: 1:0 Konstantin Tyukavin (72'), 2:0 Konstantin Tyukavin (81'), 3:0 Konstantin Tyukavin (83'), 3:1 Danin Talovic (85')

Хет-трик у «бело-голубых» оформил Константин Тюкавин (72, 81 и 82). У «Рудара» забил Хрвое Ризванович (84).