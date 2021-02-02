Ньюкасл — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция 02.02.2021

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кристал Пэлас»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас».

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