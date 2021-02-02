ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
  • 07:59
    • «Барселона» задолжала Месси крупную сумму
  • 23:30
    • «Ливерпуль» подписал защитника «Престона» за 1,6 млн фунтов
  • 21:46
    • СКА в Москве проиграл «Динамо»
  • 16:23
    • Шубенков получит дисквалификацию от трех до шести месяцев
  • 15:16
    • «Тамбов» на грани банкротства
    Все новости спорта

    «Барселона» задолжала Месси крупную сумму

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» задерживает зарплату капитану команды Лионелю Месси, утверждает Marca.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным источника, каталонцы выплатили в нынешнем сезоне аргентинцу только 8,5 миллиона евро из полагающихся по контракту 72 миллионов. Долг «Барсы» перед форвардом составляет 63,5 миллиона евро.

    Напомним, испанские ранее СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит 555 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в размере 1,2 миллиарда евро, а также краткосрочную задолженность еще на 730 миллионов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Интер» с «Ювентусом» без Лукаку?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Юнайтед» у «Саутгемптона»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дортмундцы забегают после перерыва
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ренн — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Метц — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры