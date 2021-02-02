«Барселона» задолжала Месси крупную сумму

задерживает зарплату капитану команды, утверждает Marca.

По данным источника, каталонцы выплатили в нынешнем сезоне аргентинцу только 8,5 миллиона евро из полагающихся по контракту 72 миллионов. Долг «Барсы» перед форвардом составляет 63,5 миллиона евро.

Напомним, испанские ранее СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит 555 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в размере 1,2 миллиарда евро, а также краткосрочную задолженность еще на 730 миллионов.