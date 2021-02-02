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    Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона

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    Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип пропустит остаток сезона из-за травмы связки лодыжки.

    Жоэль Матип
    Жоэль Матип

    Игрок получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).

    «Это действительно обидно. Матип спас команду в тот момент матча с "Тоттенхэмом", когда выиграл борьбу у Сон Хын Мина.

    Жоэль повредил лодыжку, но продолжил игру, а теперь выбыл до конца сезона, так что можно представить, как сильно он пытался остаться на поле в попытке помочь.

    Мы подождем его. У него на восстановление остаток этого сезона, затем лето, затем предсезонная подготовка, чтобы снова набрать форму», — цитирует BBC главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа

    В текущем сезоне 29-летний Матип провел за «Ливерпуль» 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Ранее мерсисайдцы из-за тяжелых травм лишились двух других центральных защитников: Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

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