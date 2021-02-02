Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип пропустит остаток сезона из-за травмы связки лодыжки.

Игрок получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).

«Это действительно обидно. Матип спас команду в тот момент матча с "Тоттенхэмом", когда выиграл борьбу у Сон Хын Мина.

Жоэль повредил лодыжку, но продолжил игру, а теперь выбыл до конца сезона, так что можно представить, как сильно он пытался остаться на поле в попытке помочь.

Мы подождем его. У него на восстановление остаток этого сезона, затем лето, затем предсезонная подготовка, чтобы снова набрать форму», — цитирует BBC главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа

В текущем сезоне 29-летний Матип провел за «Ливерпуль» 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее мерсисайдцы из-за тяжелых травм лишились двух других центральных защитников: Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.