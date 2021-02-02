Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

В 23:15 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 2:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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