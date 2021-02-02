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    Клопп не верит в возвращение ван Дейка в этом сезоне

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник Вирджил ван Дейк, скорее всего, пропустит остаток сезона.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    В октябре футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.

    «Никто не говорил мне, включая доктора, что у Вирджила есть шанс сыграть в текущем сезоне. Не буду говорить, что это абсолютно невозможно, но это маловероятно.

    Нам не стоит это обсуждать. Чтобы не случилось, я думаю, у нас есть место для Виргила в заявку на Лигу чемпионов в случае чего. Он есть и в заявке на АПЛ, никто не говорил, что нужно что-то менять», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    В нынешнем сезоне АПЛ нидерландец провел пять матчей и забил один гол.

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