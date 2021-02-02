Галатасарай — Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.