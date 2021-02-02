Боруссия Д — Падерборн 07: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Падерборн 07» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Падерборн 07» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Боруссия Д»).

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