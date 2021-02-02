Борнмут — Шеффилд Уэнсдей: смотреть онлайн трансляцию 02.02.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Борнмут»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Шеффилд Уэнсдей.

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