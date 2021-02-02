Бакаев: Примеры Миранчука и Головина очень вдохновляют

Полузащитник «Рубина»рассказал о желании играть в Европе.

«Есть желание уехать в Европу играть. Если бы я был маленьким, ответил бы, что мечтаю об этом. А сейчас правильнее сказать, ставлю перед собой такую цель.

А чтобы её добиться, надо каждый сезон играть в еврокубках, попасть в основную сборную, на Евро, на чемпионат мира. Показать себя скаутам. Тогда и возможности уехать появятся.

Примеры Миранчука и Головина ещё как вдохновляют! Слежу за ними, болею, переживаю и радуюсь, когда Головин две голевые выдаёт с углового, Миранчук забивает.

Это не только восхищает, но и поднимает уровень моей мотивации. Я уже полгода учу английский, на сборах каждый день по часу занимаюсь.

Чтобы потом, когда поступит предложение, не паниковать: "Я не знаю языка, что делать?!". Думаю, в этом плане я вообще буду спокоен», — сказал Бакаев «Чемпионату».