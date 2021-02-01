Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая трансляция 01.02.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.