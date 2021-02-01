ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конкурентам не удалось дестабилизировать Лионеля МессиНе злите Месси. Конкурентам не удалось дестабилизировать «Барселону»
  • 15:16
    • «Тамбов» на грани банкротства
  • 16:08
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 13:56
    • Игрок рижского «Динамо» украл клюшку у Ковальчука. Клуб расторг с ним контракт
  • 13:47
    • «Локомотив» хочет продать Смолова
  • 13:09
    • СМИ: «Спартак» ищет новую команду для Педро Роши
    Все новости спорта

    Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая трансляция 01.02.2021

    Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Уотфорд Куинз Парк Рейнджерс
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс» в английском Чемпионшипе.

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бетис» с «Осасуной» откроют счет оперативно?
  • «Бетис» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Потеряют ли «Драконы» очки в матче с «Риу Аве»?
  • «Порту» — «Риу Аве». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Орлы» выстоят в лиссабонском дерби
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Звонарева — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Севастова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры