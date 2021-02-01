«Ахмат» направил в ФИФА жалобу на Мбенга, самовольно покинувшего клуб

Грозненскийобратился в ФИФА с жалобой на сенегальского нападающего

Свой последний на данный момент матч за команду из Грозного сенегалец провел в июле прошлого года.

«Мбенг самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.

Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины.

Соответственно клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — рассказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в интервью для Sport24.ru.

Сенегалец перешел в «Ахмат» в феврале 2015 года из габонского клуба «Сапинс». Контракт 28-летнего нападающего был рассчитан до 30 июня 2022-го.

Всего за команду из Грозного Мбенг сыграл 112 матчей, забив 23 мяча и сделав три голевые передачи.