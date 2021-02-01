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    «Ахмат» направил в ФИФА жалобу на Мбенга, самовольно покинувшего клуб

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    Грозненский «Ахмат» обратился в ФИФА с жалобой на сенегальского нападающего Аблая Мбенга.

    Аблай Мбенг
    Аблай Мбенг

    Свой последний на данный момент матч за команду из Грозного сенегалец провел в июле прошлого года.

    «Мбенг самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.

    Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины.

    Соответственно клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — рассказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в интервью для Sport24.ru.

    Сенегалец перешел в «Ахмат» в феврале 2015 года из габонского клуба «Сапинс». Контракт 28-летнего нападающего был рассчитан до 30 июня 2022-го.

    Всего за команду из Грозного Мбенг сыграл 112 матчей, забив 23 мяча и сделав три голевые передачи.

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