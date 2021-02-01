«Ливерпуль» подписал защитника «Престона» за 1,6 млн фунтов

на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Престон Норт Энд»

25-летний англичанин подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Дэвис будет выступать под 28-м номером.

По информации Sky Sports News, «красные» заплатили 500 тысяч фунтов. Еще 1,1 млн «Престон» может получить в виде бонусов.

«Это невероятная возможность. Конечно, когда я впервые услышал об интересе „Ливерпуля“, для меня это стало сюрпризом.

Было глупо не воспользоваться такой возможностью и не поучиться у превосходных футболистов.

На самом деле, я никогда не был на "Энфилде" и ещё не успел осмотреться. Я ещё не выходил из туннеля этого стадиона, так что с нетерпением жду момента.

Находится в этой атмосфере — это здорово», — отметил Дэвис.

Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и с тех пор провёл за неё 145 матчей.