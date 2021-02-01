«Ливерпуль» подписал защитника «Престона» за 1,6 млн фунтов

25-летний англичанин подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Дэвис будет выступать под 28-м номером.
По информации Sky Sports News, «красные» заплатили 500 тысяч фунтов. Еще 1,1 млн «Престон» может получить в виде бонусов.
«Это невероятная возможность. Конечно, когда я впервые услышал об интересе „Ливерпуля“, для меня это стало сюрпризом.
Было глупо не воспользоваться такой возможностью и не поучиться у превосходных футболистов.
На самом деле, я никогда не был на "Энфилде" и ещё не успел осмотреться. Я ещё не выходил из туннеля этого стадиона, так что с нетерпением жду момента.
Находится в этой атмосфере — это здорово», — отметил Дэвис.
Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и с тех пор провёл за неё 145 матчей.
Introducing our newest 𝐑𝐄𝐃 🔴 pic.twitter.com/S8qUWrryAV— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021