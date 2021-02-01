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    Куман: Без Месси «Барселоне» не удастся многого добиться

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил игру форварда Лионеля Месси в матче с «Атлетиком» (2:1), а также высказался о публикациях об аргентинце в прессе.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Не заметил, что Месси мотивирован сильнее остальных. Он победитель, которому важно показать свою значимость.

    Конечно, публикации в СМИ могут повлиять. Нужно уважать таких людей, как Лео в этом клубе. Ему может это навредить. Сейчас нужно сплотиться и сосредоточиться на работе. Месси футболист, придающий "Барселоне" креативности и эффективности. Без Лео не получится добиться многого», — цитирует Кумана Marca.

  • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
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    • Напомним, накануне в сети появились данные о зарплате 33-летнего аргентинца в каталонском клубе. Отмечается, что за четыре года в «Барсе» футболист заработал больше полумиллиарда евро.

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