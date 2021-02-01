Куман: Без Месси «Барселоне» не удастся многого добиться

Главный тренероценил игру форвардав матче с «Атлетиком» (2:1), а также высказался о публикациях об аргентинце в прессе.

«Не заметил, что Месси мотивирован сильнее остальных. Он победитель, которому важно показать свою значимость.

Конечно, публикации в СМИ могут повлиять. Нужно уважать таких людей, как Лео в этом клубе. Ему может это навредить. Сейчас нужно сплотиться и сосредоточиться на работе. Месси футболист, придающий "Барселоне" креативности и эффективности. Без Лео не получится добиться многого», — цитирует Кумана Marca.

Напомним, накануне в сети появились данные о зарплате 33-летнего аргентинца в каталонском клубе. Отмечается, что за четыре года в «Барсе» футболист заработал больше полумиллиарда евро.