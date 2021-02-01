Бетис — Осасуна: смотреть онлайн трансляцию 01.02.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Бетис» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бетис»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Осасуна.

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