Берг: «Зенит» — самый серьезный соперник в РПЛ

Нападающийназвалсложнейшим соперником в чемпионате России.

«Самый серьезный соперник в РПЛ? Во-первых, "Зенит". Сильная команда с мощными финансами и отличными игроками, они много лет на высоком уровне. Во-вторых, московские клубы. Но в РПЛ бывает сложно и против маленьких команд: они садятся в оборону, вяжут игру нападающих, играют персонально, матчи против них даже бывают сложнее.

Не только в России, а везде сложно на маленьком стадионе с искусственной травой, особенно жарким летним днем. Самый кайф — играть на больших аренах, с высокими трибунами и громкими выездными фанатами; пусть они болеют против нас, зато мотивируют!» — сказал Берг «Чемпионату».

По итогам 19 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.