Сульшер: Мы должны использовать свои шансы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»остался недовольным реализацией моментов в матче с «Арсеналом» (0:0).

«Мы должны использовать свои шансы, я знаю, что наши футболисты на это способны, только в игре с "Арсеналом" им не удалось этого сделать. По тем моментам, которые у нас были, у меня создается ощущение, что мы должны были выигрывать, но для победы надо забивать голы. Я хочу, чтобы мои нападающие это поняли и забивали как можно больше», — приводит слова Сульшера Goal .

После 21 тура команда из Манчестера занимает второе место в АПЛ, набрав 41 очко. Она уступает «Ман Сити» три пункта.