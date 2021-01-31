Сеара — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Сеара» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сеара»).
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