Сеара — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Сеара» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сеара»).

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